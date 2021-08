Lautaro 'vede' il rinnovo con l'Inter: accordo vicino

La fumata bianca non si è ancora manifestata, ma le sensazioni a riguardo sono più che positive: l’ottimismo è in grande crescita nell’ambiente Inter, fiducioso di rinnovare presto il contratto (in scadenza nel 2023) di Lautaro Martinez per sottrarlo alle sirene estere.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e il procuratore del ‘Toro’, Alejandro Camano, ha avuto un esito soddisfacente per entrambe le parti che nei prossimi giorni limeranno gli ultimi dettagli.

Le cifre del prolungamento dovrebbero essere le seguenti: accordo di cinque anni a sei milioni di euro a stagione, stipendio in linea con quelli degli altri top player della rosa interista.

Resta da colmare una piccola distanza, anche se il lieto fine della trattativa è alle porte: dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku, l’Inter è intenzionata a puntare su Lautaro per il presente e – anche e soprattutto – per il futuro.



OMNISPORT | 18-08-2021 17:49