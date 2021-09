Laver Cup: Matteo Berrettini piega Felix Auger-Aliassime, Europa sul 2-0

Matteo Berrettini soffre per tutto il match contro il giovane canadese Felix Auger-Aliassime ma alla fine porta il punto del 2-0 all’Europa contro il Resto del Mondo nel secondo singolare della prima giornata della Laver Cup. 7-6 per Auger-Aliassime il primo set, 7-5 per Berrettini il secondo, 10-8 il punteggio del super tie-break del terzo col quale Matteo ha finalmente piegato la resistenza del 21enne di Montreal al termine di due ore e 52 minuti di battaglia.

Nel primo set il 25enne romano è il primo a perdere il servizio al termine di un sesto game lunghissimo durato 18 punti. Auger-Aliassime vola 5-2 e serve per il set sul 5-3 con anche due set point ma non li sfrutta e restituisce la battuta all’azzurro. Nel dodicesimo game il nordamericano ha altri quattro set point ma ancora una volta li manca, si va al tie-break che il canadese domina vincendo tre punti sul servizio di Matteo contro uno perso.

L’unico break del secondo set è quello nel dodicesimo game, grazie al quale Berrettini porta il match al super tie-break, che nella Laver Cup sostituisce il terzo set vero e proprio. Ancora una volta è Auger-Aliassime ad andare avanti nel punteggio, prima 5-3 e poi 7-5 a causa di una volée di rovescio facilissima messa nel mezzo della rete da Matteo. Se si trattasse di un tie-break normale il romano avrebbe già perso, invece si arriva al 10 e Berrettini da quella volée sbagliata si aggiudica 5 punti degli ultimi sei, l’ultimo con uno strepitoso passante di rovescio.

Due vittorie su due per l’Europa quindi grazie al norvegese Casper Ruud sullo statunitense Reilly Opelka e a Berrettini, che nella notte italiana tornerà in campo al TD Garden di Boston per il doppio in coppia con il tedesco Alexander Zverev contro lo statunitense John Isner e l’altro canadese Denis Shapovalov, ma prima ci sarà il terzo singolare tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Diego Schwartzman.

OMNISPORT | 25-09-2021 00:47