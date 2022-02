Laver Cup, possible coppia Nadal-Federer per il doppio

03-02-2022 15:24

Rafael Nadal e Roger Federer si uniranno al Team Europe nella Laver Cup di quest’anno. Nadal è diventato il detentore del record di titoli del Grande Slam maschile domenica, quando ha vinto rimontando due set a Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open.

Federer, che come Novak Djokovic ha 20 titoli del Grande Slam a suo nome, non ha più giocato da quando ha perso contro Hubert Hurkacz nei quarti di finale di Wimbledon lo scorso anno. La stella svizzera sta recuperando da un infortunio al ginocchio e ha scelto di non partecipare al primo major della stagione a Melbourne. Tuttavia, infortuni permettendo, i due grandi rivali faranno squadra per rappresentare il Team Europa a Londra a settembre.

L’Europa ha vinto le ultime quattro edizioni del torneo, anche se né Nadal né Federer hanno partecipato nel 2021.

“La Laver Cup è un evento così unico e ho amato competere in esso”, ha detto Nadal, che ha giocato nella competizione in due occasioni in precedenza. “Ho suggerito a Roger che dovremmo giocare il doppio insieme a Londra e lui sembra entusiasta, quindi ora dobbiamo solo convincere il nostro capitano Bjorn [Borg].

“Roger è stato una parte enorme della mia carriera, un grande rivale e anche un vero amico. Essere parte del Team Europe insieme è fantastico e se siamo in grado di condividere il campo ancora una volta come coppia di doppio, sarebbe un’esperienza davvero speciale per entrambi in questa fase della nostra carriera”.

Federer ha aggiunto: “Non vedo l’ora di tornare a competere quest’anno e la Laver Cup fa parte dei miei piani. Non è un segreto che amo l’evento e sono super eccitato di tornare al The O2 e a Londra, una delle più grandi città del mondo.

“Rafa è una persona incredibile e un’ispirazione per me e per innumerevoli altri nel mondo. Mi ha mandato un messaggio sui social media dopo la Laver Cup a Boston l’anno scorso, suggerendomi di giocare un doppio a Londra e io sono sicuramente pronto per un ritorno alla Laver Cup ‘Fedal’!”

Federer e Nadal hanno fatto squadra solo una volta per un match di doppio – nella Laver Cup inaugurale nel 2017. Hanno battuto il duo americano Jack Sock e Sam Querrey in tre set.

OMNISPORT