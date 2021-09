Laver Cup: Stefanos Tsitsipas batte Nick Kyrgios, Europa sul 5-1

Al TD Garden di Boston quarta vittoria su cinque incontri per l’Europa sul Resto del Mondo ma il punteggio non è di 4-1 bensì di 5-1, perché oggi le vittorie valgono due punti e domani, nell’ultima giornata, addirittura tre. Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo, ha battuto col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco l’australiano Nick Kyrgios, numero 95 ma sempre pericoloso per il suo talento e per i suoi improvvisi colpi di teatro. Due break hanno deciso il match, nel quarto gioco del primo set e nel quinto del secondo, ovviamente a favore di Tsitsipas. Il prossimo match sarà quello tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense John Isner, stanotte scenderanno in campo il russo Daniil Medvedev contro il canadese Denis Shapovalov e, nel doppio, l’altro russo Andrey Rublev e Tsitsipas contro Isner e Kyrgios.

OMNISPORT | 25-09-2021 20:55