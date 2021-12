Lazio, 3 punti d'oro a Venezia e record annuale di vittorie

22-12-2021 19:08

La Lazio espugna il Penzo battendo il Venezia 1-3. Sblocca la partita il solito Pedro, con un’azione personale. Lo stacco di testa di Forte al 30′ fa concludere il primo tempo in parità sull’1-1.

Nel secondo tempo, Acerbi di spalla regala ancora il vantaggio ai capitolini su corner battuto da Cataldi. I biancocelesti mantengono il vantaggio serenamente, chiudendo i conti con Luis Alberto allo scadere.

La Lazio ha vinto 24 partite nel 2021 in campionato, record nella sua storia in un singolo anno solare in Serie A (superati i 23 successi del 1999).

OMNISPORT