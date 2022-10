09-10-2022 22:09

Strano ma vero, la Lazio si presenta a Firenze con la miglior difesa della Serie A (insieme all’Atalanta), ma ovviamente con una partita in meno rispetto alle altre: in otto match disputati in campionato, i biancocelesti hanno subito appena 5 reti.

Considerando i numeri dello scorso anno, Sarri può sicuramente sorridere. Nonostante il reparto difensivo sia cambiato totalmente, la Lazio pare aver trovato un equilibrio che mancava da tempo.