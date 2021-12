Lazio, a gennaio si interverrà sul mercato per accontentare Sarri

12-12-2021 12:43

Il progetto tecnico di Maurizio Sarri sta procedendo a piccoli passi e con molti alti e bassi. Il rinnovo del tecnico toscano è infatti legato a una serie di investimenti promessi da Lotito in sede di firma ma che per ora non sono ancora arrivati. Si sa che i biancocelesti sono da sempre restii a spendere, ma la rosa al momento attuale è costruita per un 3-5-2 e Sarri non è per nulla soddisfatto di alcuni elementi che ha a disposizione.

Nello specifico, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea come Lotito sia intenzionato ad accontentare il proprio allenatore anche se prima sarà necessario sfoltire la rosa da quegli elementi che lo stesso Sarri reputa non funzionali. Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku sono i quattro destinati a lasciare la Capitale a gennaio, mentre per quanto riguarda il mercato in entrata si registra l’interesse forte per Botheim del Bodo Glimt.

OMNISPORT