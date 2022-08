Lazio, acquistata la sorella di Eriksen

30-08-2022 19:06

C’è nuovamente un Eriksen in Italia, ma non è Christian. Si tratta però della sorella dell’ex Inter, ora in forza al Manchester United. Il danese, dopo lo spavento agli Europei, è tornato fortunatamente in campo e adesso è tra i titolari dei Red Devils.

Louise Eriksen ha firmato per la Lazio: la sorella dell’ex centrocampista dell’Inter gioca da difensore ma su Twitter del club la giocatrice viene definita “una playmaker che può giocare anche come mezzala”.

