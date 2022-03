Lazio al lavoro in vista del derby: assente Luis Alberto

16-03-2022 19:32

La Lazio è al lavoro in vista del derby contro la Roma, in programma all’Olimpico domenica alle 18:00. Dopo la vittoria sul Venezia, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per riprendere gli allenamenti. La notizia del giorno è che Luis Alberto non si è allenato con i compagni. Il centrocampista è rimasto a riposo e dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni, con la convocazione per il derby che non sembra essere a rischio.

Il tecnico Maurizio Sarri dovrebbe ritrovare anche Cataldi, che ha smaltito lo stiramento al flessore della coscia e dovrebbe sedersi in panchina nella stracittadina. Restano da valutare le condizioni di Radu, mentre Zaccagni sarà assente per squalifica.

OMNISPORT