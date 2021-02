Lazio-Cagliari, Simone Inzaghi non da importanza allo sfogo di Luis Alberto

Dopo la bella vittoria per 1-0 sul Cagliari firmata Ciro Immobile, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi parla ai microfoni di Sky Sport esprimendo grande soddisfazione per il risultato e non dando peso allo sfogo di Luis Alberto al momento del cambio.

Queste le sue parole a proposito, tanto per cambiare, del suo probabile rinnovo di contratto:

“Ieri sera ho visto l’offerta, c’è grande armonia e penso che non ci saranno problemi. Sono in contatto con il presidente, con i suoi tempi. Ha fatto la sua offerta e poi vediamo, siamo a buon punto”.

Poi si passa all’analisi vera e propria della partita:

“Sapevamo che era una partita insidiosa e difficile. L’abbiamo interpretata bene, rischiando poco o niente e abbiamo dato seguito all’ottima vittoria di Bergamo, dobbiamo continuare così perchè abbiamo già perso tanti punti”.

Poi la questione Luis Alberto:

“L’ultima persona con cui si deve arrabbiare nel mondo sono io. Contro il Cagliari ha fatto bene”.

In ultimo, Simone Inzaghi passa in rassegna gli obiettivi della Lazio, sempre più ambiziosi:

“Penso che adesso noi avevamo due obiettivi: uno era tornare negli ottavi di Champions che mancavano da 20 anni qui a Roma, poi vogliamo rimanere in Champions sapendo che abbiamo 5 colossi davanti a noi. Ma sappiamo che la squadra c’è e se recuperiamo tutti possiamo giocarcela con tutte le altre come gli altri anni”.

OMNISPORT | 07-02-2021 23:28