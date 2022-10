Lazio e Marusic, un matrimonio che si prolunga nel tempo

12-10-2022 20:29

È stata pubblicata nella serata di martedì la semestrale di bilancio da parte della Lazio , ovvero quel documento obbligatorio per le società quotate in borsa e che manifesta, tra le altre cose, anche le novità sui contratti.

Alla luce di quanto emerso, sono tre i giocatori che continueranno la loro avventura con la società romana. Oltre Alessio Furlanetto , portiere ex Primavera e attualmente in prestito al Renate, oltre André Anderson , centrocampista che dallo scorso aprila milita al San Paolo seppur in via temporanea, spicca anche Adam Marusic.

Un anno e mezzo fa il difensore aveva prolungato il suo contratto fino al 2024, in virtù di questa nuova semestrale, la scadenza è stata fissata al 2025 , un anno in più alla corte di mister Sarri.