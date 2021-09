Lazio e Sarri ko in Europa League: clamorosa papera di Strakosha

Altro passo falso della Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il ko contro il Milan, i biancocelesti sono stati sconfitti per 1-0 dal Galatasaray a Istanbul al debutto nella fase a gironi di Europa League.

A decidere la partita, la clamorosa autorete del portiere dei capitolini Strakosha, che al 67′ ha buttato nella propria porta un pallone innocuo. La squadra di Sarri non ha comunque brillato: il lavoro del mister toscano si preannuncia molto lungo.

LA PARTITA

La Lazio fatica a manovrare e a rendersi pericolosa nel primo tempo. E’ la squadra di Terim che dopo un avvio timido prende l’iniziativa: al 23′ Morutan con una conclusione dal limite dell’area colpisce la traversa, a Strakosha battuto. Poi poche emozioni fino all’intervallo, un match che stenta a decollare.

La ripresa si apre con un erroraccio in avvio della coppia di centrali della Lazio Acerbi-Luiz Felipe che spalanca la strada a Akturkoglu, che spreca attardandosi troppo prima del tiro. Sarri cerca di dare la scossa ai suoi inserendo Muriqi per Immobile e Milinkovic-Savic per Akpa-Akpro: al 59′ Luis Alberto firma la prima chance dei capitolini spedendo a lato di poco.

ll Galatasaray prende il sopravvento a centrocampo, e crea due occasioni pericolose con Akturkoglu e Cicaldau, le due conclusioni finiscono a lato di pochissimo. Sarri cambia ancora buttando nella mischia Pedro e Basic per Felipe Anderson e Luis Alberto, ma i turchi passano in vantaggio dopo un grave errore di Strakosha.

Il portiere albanese commette una papera clamorosa: al 67′ Lazzari devia un cross avversario, la palla si alza a campanile e Strakosha invece di deviare sopra la traversa butta goffamente il pallone nella propria porta. Autogol e Galatasaray avanti.

La Lazio cerca di reagire ma Milinkovic-Savic si divora il pareggio al 71′, tentando un pallonetto a Muslera. Al 72′ Strakosha questa volta risponde presente sul tiro di Cicaldou. Sarri inserisce Cataldi, la Lazio prova il forcing senza successo nel finale di partita. Al triplice fischio esulta Terim.

OMNISPORT | 16-09-2021 20:36