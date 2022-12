Lazio: Fares e Kamenovic sul piede di partenza

20-12-2022 12:38

La Lazio valuta le situazioni di mercato in uscita in vista della sessione di gennaio ormai alle porte. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, sul piede di partenza dalla rosa biancoceleste ci sarebbe anzitutto il laterale mancino Mohamed Fares. Il laterale franco-algerino classe 1996, spesso martoriato dagli infortuni, sarebbe un obiettivo di Atalanta e Bologna.

All’uscio anche il terzino sinistro serbo Dimitrije Kamenovic. Il giocatore classe 2000, ex Čukarički, non ha praticamente mai trovato posto nello scacchiere di mister Maurizio Sarri, che l’ha utilizzato solamente nell’ultima giornata della passata stagione, in un 3-3 contro l’Hellas Verona. Su di lui, l’interesse della Salernitana.