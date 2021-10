Lazio, Felipe Anderson: "Dispiaciuto per quanto successo con l'Inter"

20-10-2021 15:54

L’ala della Lazio Felipe Anderson ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Europa League col Marsiglia. La Lazio va in gol da ben 16 gare casalinghe della fase a gironi in competizioni europee: 32 reti nel periodo, esattamente due di media a match (12V, 2N, 2P).

Queste le parole del brasiliano, che torna sulla gara con l’Inter:

“Sono uscito dispiaciuto dall’ultima gara perché sono sempre stato un uomo giusto e mi dispiace per quello che ho visto. Continueremo a fermarci quando servirà, in quel momento era giusto proseguire il gioco. Dobbiamo andare avanti, ora mentalmente sto bene. Per me conta il rendimento della squadra, ma io voglio continuare a far bene. Noi siamo sempre pronti ad aiutare, ma ci siamo resi conto che non serviva con l’Inter, loro hanno proseguito. Continueremo a fermarci quando servirà, in quel momento era giusto proseguire il gioco. Sarri mi sta dando fiducia e sono soddisfatto dell’impiego che mi sta riservando. Sto lavorando tranquillo e consapevole dei miei mezzi, so di poter fare grandi cose”.

