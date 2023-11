Champions League, Lazio-Feyenoord: le formazioni e dove vederla in tv e in streaming

I biancocelesti sfidano gli olandesi in un match decisivo per il passaggio del turno in Champions: le possibili scelte degli allenatori e dove vederla

Ultimo aggiornamento 06-11-2023 12:46

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Tre punti che possono valere una stagione: all’Olimpico, la Lazio ospita il Feyenoord nella quarta giornata dei gironi di Champions League. I biancocelesti sono terzi nel gruppo E e hanno bisogno di una vittoria, o almeno un pari, per continuare a sperare nel passaggio del turno. La classifica è molto corta e Sarri sa che si gioca molto nei prossimi novanta minuti.

Lazio-Feyenoord, come arrivano alla sfida

La Lazio dopo un buon mese di ottobre ha ritrovato di nuovo qualche ostacolo da superare. La sconfitta all’andata contro gli olandesi ha fatto un po’ vacillare le certezze che Sarri aveva trovato. La vittoria contro la Fiorentina allo scadere aveva ridato all’ambiente un po’ di respiro, ma la sconfitta nelle scorse ore contro il Bologna ha riportato tutti sulla terra. Un’altalena di emozioni, che l’allenatore deve saper gestire per giocare con tranquillità la prossima sfida contro il Feyenoord, che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Gli avversari dei biancocelesti sono in un buon momento, anche se hanno rovinato la striscia verde di vittorie a Enschede contro il Twente. Poi la squadra di Slot ha subito rialzato la testa, superando il RKC Waalwijk in rimonta. In Eredivise c’è una solo squadra al comando, il Psv, che ha già staccato l’Az Alkamaar e appunto il Feyenoord di sei punti. Una classifica però decisamente migliore rispetto a quella degli italiani, al momento al 10° posto e fuori dalla zona per l’Europa.

Le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

Le due squadre giocano con lo stesso modulo, il 4-3-3, e anche per la sfida di Champions League non dovrebbero cambiare la loro identità. Sarri potrebbe scegliere Pellegrini sulla sinistra, dando un po’ di respiro a Marusic e Hysaj. Si va verso la conferma del trio di centrocampo con Guendouzi favorito su Kamada e Vecino e Rovella in regia. In attacco dovrebbe ritornare Immobile dal primo minuto, in un match così delicato, che i biancocelesti non possono steccare.

Nel Feyenoord solito schieramento con Geertruida a comandare la difesa. Poi Zerrouki in mediana, autore di uno dei tre gol all’andata, con Wieffer e Timber ai suoi lati. Dal tridente non si sfugge, con Slot che punta molto su Steng, il baby fenomeno Gimenez e Paixao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni . All. Sarri.

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Sarri. Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.

Lazio-Feyenoord, dove vederla in tv e streaming

Il fischio d’inizio del match di Champions League tra Lazio e Feyenoord è atteso per le 21.00 di martedì 7 novembre. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Infinity+. Non sarà possibile seguire il match in chiaro e in modo gratuito.

Data: martedì 7 novembre 2023

martedì 7 novembre 2023 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky Sport Arena, Sky Sport (253)

Sky Sport Arena, Sky Sport (253) Streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

SEGUI IN DIRETTA LAZIO-FEYENOORD SU NOW!