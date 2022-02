Lazio-Fiorentina, Sarri elogia la squadra e Ciro Immobile

05-02-2022 23:54

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il bel successo biancocelesti sulla Fiorentina per 3-0. La Lazio non ha subito gol in tre partite di campionato di fila per la prima volta da marzo 2015.

Questo il commento di Sarri:

“Abbiamo dei giocatori bravi a ripartire e a volte preferiamo rimanere bassi per poi attaccare. Mi è piaciuta la personalità dei ragazzi, nel palleggiare senza fretta. Immobile? Abbiamo un attaccante che da cinque stagioni fa 30 gol a campionato e dobbiamo rispettare le sue qualità. Quando attacchiamo gli spazi dobbiamo farlo bene così”.

Molto bene ha fatto la coppia di centrali Luiz Felipe-Patric:

“Luiz è portato a gestire il pallone mentre Patric mi sta sorprendendo. Ha grandi qualità ma ha sempre giocato d’istinto. Nell’ultimo mese mi ha sorpreso molto, facendo prestazioni e letture di reparto. La strada credo sia quella giusta”.

Infine un commento sulle polemiche dei tifosi relative al mercato:

“Il mercato è chiuso, i ragazzi sono questi e sono in crescita da un paio di mesi. Mi diverto nelle settimane durante gli allenamenti anche se nelle prossime settimane con le tante gare sarà più difficile”.

