Lazio, furia Sarri: "Milinkovic-Savic? Sto zitto, o mi danno 6 mesi"

30-10-2022 20:39

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è esploso ai microfoni di Dazn dopo l’ammonizione a Milinkovic-Savic durante Lazio-Salernitana: il serbo, diffidato, non potrà giocare contro la Roma la prossima settimana.

“Non era neanche fallo, Milinkovic-Savic ha giocato la palla ed era in possesso, e l’altro è entrato in ritardo – ha detto il mister toscano -. In cinquanta anni non ho mai visto questo tipo di ammonizione, se dico cosa penso di questo episodio mi danno sei mesi di squalifica…”.

La Lazio è stata sconfitta per 3-1 dalla Salernitana.