Lazio furibonda, addio Europa League tra le polemiche

Si conclude ai sedicesimi di finale l’avventura della Lazio in Europa League, con le stesse recriminazioni con cui la squadra di Inzaghi aveva lasciato la competizione un anno fa, ai quarti contro il Salisburgo. L’ostacolo Siviglia, la squadra che con cinque titoli guida l’albo d’oro della Coppa Uefa/Europa League, per le condizioni attuali dei biancocelesti, che erano gli unici in Italia ancora in corsa su tre fronti, ma condizionati da tanti infortuni e provati nel morale dagli ultimi risultati negativi, quello in casa del Genoa, ma anche l’andata contro gli andalusi, che si erano imposti per 1-0 in una gara molto sfortunata per la Lazio.

Lo scenario si è ripetuto al 'Sanchez-Pizjuan', dove la squadra di Machin si è imposta per 2-0 grazie a un gol per tempo firmato da Ben Yedder e Sarabia. La Lazio ha però lasciato il campo schiumando rabbia nei confronti dell’arbitraggio dell’inglese Taylor, le cui decisioni in alcuni momenti cruciali del match si sono rivelate determinanti. A partire da quanto successo al 17’ del primo tempo, quando un fallo in area su Lulic è stato ignorato dal direttore di gara: due minuti più tardi Cataldi ha sfiorato il gol su punizione, ma al 21’ il Siviglia si è portato in vantaggio grazie a Ben Yedder, che ha ripreso una corta respinta di Strakosha su tiro di Sarabia.

La Lazio ha accusato il colpo, facendosi prendere dal nervosismo: la squadra di Inzaghi ha sfiorato il pareggio con Immobile e Acerbi a cavallo dei due tempi e poi ancora con il centravanti, impreciso con il pallonetto, pochi minuti dopo l’espulsione di Vazquez per doppia ammonizione. Neppure la superiorità numerica però ha cambiato il verso della serata stregata della Lazio, che si è conclusa con il cartellino rosso per Marusic causa gomitata al 27’. Sei minuti più tardi il diagonale di Sarabia ha chiuso i conti. La Lazio resta in corsa in Coppa Italia e in campionato nella caccia al quarto posto.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 20:00