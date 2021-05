Lazio-Genoa, Inzaghi: "Affrontiamo un avversario in salute"

In vista di Lazio-Genoa, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Veniamo da un’ottima partita, il nostro focus è solo su domani, avremo di fronte una squadra insidiosa, in ottima salute. Ci vorrà una grande prestazione, vogliamo vincere ragionando partita per partita. Il Genoa è completo, ha un organico ampio, sono organizzati, con un ottimo allenatore che conosco. Dovremo essere bravi sapendo che troveremo un avversario tosto e duro”.

Lazio con diverse assenze: “Siamo in un ottimo momento, domani avremo qualche assenza e difficoltà, mancheranno Acerbi, Luiz Felipe, Escalante e Caicedo, che ha provato fino all’ultimo ad essere con noi, purtroppo ha questo dolore che non lo lascia lavorare con tranquillità. Speriamo di recuperare tutti per Firenze”.

OMNISPORT | 01-05-2021 15:41