26-01-2022 15:27

Come riporta calciomercato.com, la Lazio sta cercando un vice-Immobile in queste ultime ore di mercato. L’attacco biancoceleste urge di rinforzi soprattutto per sopportare l’altissimo numero di partite e il fitto calendario di questa stagione.

Due sono i nomi principali che circolano in queste ultime ore, e sono quelli di Simone Zaza del Torino e Andrea Pinamonti che tanto sta facendo bene all’Empoli.

OMNISPORT