Lazio, il sacrificato potrebbe essere Luis Alberto

La Lazio deve ancora iniziare il proprio mercato, ma in queste prime settimane si sta facendo un gran parlare di un Milinkovic-Savic in partenza per finanziare la campagna acquisti. Nella giornata di oggi però, come riporta calciomercato.com, sembra che il primo candidato per la partenza sia lo spagnolo Luis Alberto.

Dopo un inizio tatticamente complicato con Sarri, Luis Alberto ha giocato un’ottima stagione, ma al momento è uno dei pochi ad avere veramente mercato e potrebbe essere sacrificato. In Serie A piace al Napoli di Spalletti, all’estero invece attenzione al Siviglia.