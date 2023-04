Il quattro volte capocannoniere della Serie A si è allenato in gruppo oggi nonostante l'incidente di qaulche giorno fa.

21-04-2023 17:18

Sembrava quasi impossibile, eppure la Lazio potrebbe convocare Ciro Immobile per il match contro il Torino. Per l’attaccante biancoceleste, dopo l’incidente col tram, era previsto il rientro per la sfida contro l’Inter.

Sarri invece sta valutando l’ipotesi di affrettare i tempi, anche se la Lazio schiererà dal primo minuto Pedro. Immobile si è allenato oggi con il gruppo, svolgendo le prove dell’allenamento di rifinitura seppur col braccio e la mano avvolti in una fascia protettiva ed un vistoso cerotto sullo stinco sinistro. Il quattro volte capocannoniere della Serie A vuole esserci contro il Torino in panchina, magari anche solo da spettatore non pagante.