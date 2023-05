Lazio in Champions, Zaccagni: “Abbiamo tanta voglia di imparare”

L’esterno della Lazio a margine di un evento di beneficienza: “Forse, rispetto all’anno scorso, abbiamo avuto più continuità e vinto più partite importanti contro squadre di livello”

24-05-2023 14:49

Mattia Zaccagni, come riportato da lalaziosiamonoi.it e Tuttomercatoweb, a margine di un evento di beneficienza ha rilasciato diverse dichiarazioni.

L’esterno della Lazio ha rivelato il segreto per conquistare il posto in Champions con la Lazio: “Forse, rispetto all’anno scorso, abbiamo avuto più continuità e vinto più partite importanti contro squadre di livello. Abbiamo, ad oggi, quasi tutti gli scontri diretti a favore. Questa è una cosa importante”.

Riguardo a cosa sia cambiato, Zaccagni non ha dubbi: “Sicuramente dobbiamo crescere ancora tanto su molti aspetti, lavoriamo insieme da due anni e le basi ci sono. Abbiamo tanta voglia di imparare dal mister”.

Prosegue poi l’esterno, in chiusura, parlando della Champions: “Era uno dei miei sogni e lo sto per realizzare. Sono contentissimo di quello che ho fatto. Sono arrivato in doppia cifra e fatto gol in partite importanti. Sono molto contento”.