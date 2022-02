Lazio, in estate si punta a rifondare la difesa

28-02-2022 17:03

La difesa è stato il grosso problema della Lazio. Tantissimi gol subiti, e la sensazione che la coppia formata da Acerbi e Felipe Luiz non sia più gradita dalle parti di Formello. Ecco perchè per l’estate i biancocelesti hanno in mente già due obiettivi per rinforzare la retroguardia.

Come riporta La Repubblica, si parla fortemente di Alessio Romagnoli del Milan e Nicolò Casale dell’Hellas Verona. Il milanista si libererà a zero a giugno, ma su di lui è forte anche la Juventus. Il difensore dell’Hellas invece è stato un obiettivo già a gennaio. La dirigenza biancoceleste è in parola con Setti per ridiscuterne nella prossima sessione.

