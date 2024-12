Lazio-Inter: Gigot affossa i biancocelesti, ma per i tifosi è ancora Marotta League

L'Inter asfalta la Lazio 6-0 all'Olimpico ma è bufera su arbitro e Var per il rigore assegnato ai nerazzurri. Nel mirino dei tifosi biancocelesti finisce anche Gigot

La Lazio crolla all’Olimpico. Ed è un crollo di quelli rovinosi, perché l‘Inter s’impone con un punteggio tennistico che non lascia spazio a dubbi: 6-0. Sulla partita, però, pesano due episodi: la pessima prestazione di Gigot, entrato in campo al posto dell’infortunato Gila, e il rigore assegnato ai nerazzurri dopo l’intervento del Var che ha fatto infuriare i tifosi biancocelesti.

‘Aspettando Gigot’: i 15′ da incubo del laziale

Minuto 28 di una partita che fino a quel momento aveva visto la Lazio mettere alle corde l’Inter: Gila è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto Baroni getta nella mischia Gigot. Per il difensore ex Marsiglia si capisce subito che non è serata, perché buca un paio di interventi piuttosto clamorosi.

Al 36′, però, l’episodio che cambia la storia del match: l’Inter segna con il grande ex (fischiato) De Vrij, ma la rete è annullata per fuorigioco di Lautaro. Il Var, però, rileva un precedente tocco di mano di Gigot su colpo di testa di Dumfries: è rigore. Calhanoglu segna e spiana la strada alla goleada dei campioni d’Italia, che finiscono per farne 6.

Lazio-Inter: tifosi biancocelesti infuriati con Gigot

La sconfitta, per quanto pesante, non rovina quanto di buono fatto dalla Lazio fino a questo momento. Ma per i tifosi resta un boccone amaro da mandar giù. E sui social viene preso di mira il difensore arrivato in prestito dall’Olympique Marsiglia. “Non è facile entrare a freddo, ma come fai a saltare in quel modo scoordinato? Appena entrato ha distrutto tutta la fase difensiva. Partita giocata magistralmente per 40 minuti, finita dopo un cambio” scrive Marco su X.

“Formazione sbagliatissima e Gigot disastroso” aggiunge Kurt. “Purtroppo uscito Gila, subito la follia di Gigot. Abbiamo perso tutta la sicurezza, Inter troppo cinica” afferma Graziano.

Ma soprattutto con arbitro e Var: web in rivolta

I tifosi della Lazio rilanciano l’hashtag #MarottaLeague, che si ripropone ogniqualvolta che si registra un episodio arbitrale a favore dell’Inter. Il web ribolle. Fioccano i commenti contro arbitro (Chiffi, ndr) e Var. “Ennesimo furto, voglio vedere quando abbiamo le p…e di uscire dal campo per protesta. Rigore vergognoso, la palla non cambia minimamente traiettoria e sfiora appena il braccio. Ennesimo rigore regalato all’Inter nei big match, dopo quello contro il Napoli. Così è facilissimo vincere” scrive Daniele su Facebook.

“Un altro rigore che farà scuola. Ci sono voluti quasi 5 minuti per cercare un’immagine in dinamica che dimostrasse il tocco di braccio. In campo nessuno se ne è accorto, perché anche con un eventuale tocco, la palla non cambia direzione e nessuno dell’Inter protesta. Rovinare una partita in questo modo, è contro lo spettacolo, l’ennesimo episodio a favore dell’Inter e contro la Lazio” aggiunge Mentalità Laziale. “Un rigore senza precedenti: Gigot viene spinto, la palla non cambia mai traiettoria, prende un calcio in faccia ed è rigore per l’Inter?” chiosa David.