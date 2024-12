Lazio, Lotito risponde al “mafioso” del giornalista olandese e promette battaglia: “È una cosa che parte dell’Italia”

Dopo essere stato definito un "presidente di stampo mafioso" in un articolo pubblicato su Espn Olanda, il presidente biancoceleste passa al contrattacco: "Via alle denunce, chiederò danni ingenti"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Lotito promette battaglia. Il numero della Lazio, definito un “presidente di stampo mafioso” in un articolo pubblicato su Espn Olanda, non ci sta e passa al contrattacco: “Secondo me è qualcosa che parte dall’Italia: adesso scatteranno le denunce”.

“Di stampo mafioso”, l’accusa choc dall’Olanda

Il pre Ajax-Lazio è stato scosso da un articolo choc pubblicato su Espn Olanda a firma di Alain van Hilten. L’antifona era chiara già dal titolo: “L’avversaria dell’Ajax, Lazio: gigante romano dall’ombra nera”. Quindi l’affondo, con Lotito nel mirino: “Un club dalla ricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo mafioso”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un pezzo che ha costretto l’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, a intervenire subito per l’uso profondamente inappropriato e offensivo del termine ‘mafioso’ in riferimento al Presidente della Lazio. Usare il termine ‘mafioso’ in connessione con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è solo un insulto a un Senatore della Repubblica italiana: è una dimostrazione di ignoranza dei fatti e, soprattutto, una mancanza di rispetto per tutte le persone che in Italia, nei Paesi Bassi e in tanti altri Paesi, combattono ogni giorno contro la criminalità organizzata” ha scritto il diplomatico nella lettera indirizzata a Espn.

Lazio, Lotito è una furia ma ha un sospetto

La Lazio sta attraversando un momento magico: alle due vittorie di fila col Napoli ha fatto seguito il 3-1 all’Ajax ad Amsterdam e il primo posto in Europa League. Non solo: proprio oggi Lotito si è recato in Campidoglio per presentare il progetto di pre-fattibilità dello stadio Flaminio, che – si spera – possa diventare nell’arco dei prossimi tre anni la nuova casa delle aquile.

L’etichetta che gli è stata appiccicata in Olanda rovina il clima di festa e Lotito, come riferisce ‘La Lazio siamo noi’, nutre il sospetto che che sia trattato di qualcosa che “parte dall’Italia perché il termine usato, ‘di stampo mafioso’, è un termine squisitamente italiano. Poi questo scienziato ci spiegherà cosa intendeva con il termine mafioso”.

Lotito dichiara guerra: scattano le denunce

Il numero uno biancoceleste continua: “Queste preoccupazioni sull’antisemitismo sono infondate. Oltre ad essere senatore, sono anche il capogruppo nella Commissione Segre. Ieri mi è stato comunicato che da un sito di basso livello olandese era uscita questa cosa, poi ripresa da un giornale importante”. Lotito sposterà la battaglia in tribunale. “Adesso scatteranno le denunce e chiederò danni ingenti. Noi siamo corretti”.