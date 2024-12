"Lotito mafioso", accusa choc di Espn Olanda al patron della Lazio: interviene l'ambasciatore italiano

L'ambasciatore italiano in Olanda ha scritto alla testata giornalistica sportiva dimostrando tutto il proprio disappunto per l'incauta espressione utilizzata nei confronti di Lotito

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Sembra destino che in questi giorni tra la Lazio e l’Olanda non debba correre buon sangue. Dopo il divieto di trasferta imposto dal sindaco di Amsterdam ai tifosi biancocelesti per la sfida di Europa League Johan Cruijff Arena contro l’Ajax, arriva, infatti, anche la frase choc con cui la redazione Oranje di ESPN dedica al numero uno del club capitolino, Claudio Lotito, accostato alla mafia. Un pezzo che ha costretto l’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, a intervenire.

ESPN Olanda, la frase choc su Lotito

Claudio Lotito accostato alla mafia. È quanto si legge nell’articolo giornalistico “L’avversaria dell’Ajax, Lazio: gigante romano dall’ombra nera”, pubblicato su ESPN Olanda lo scorso 11 dicembre. A firma di Alain van Hilten, il pezzo ha costretto l’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, a scrivere direttamente alla redazione della versione olandese del sito sportivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come riportato da Repubblica, Novello nella sua lettera ha espresso il proprio “disappunto per le espressioni utilizzate nell’articolo. In particolare, mi riferisco alla seguente affermazione: Profilo di un club dalla ricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo mafioso“.

Termine “profondamente inappropriato e offensivo”

“Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine ‘mafioso’ in riferimento al Presidente della Lazio“, ha proseguito Novello, che ha aggiunto: “La criminalità organizzata è una piaga che ha causato innumerevoli vittime e sofferenze in tutto il mondo, come testimonia sia l’esperienza Italiana che quella olandese. Descriverla con superficialità equivale a sminuire la lotta coraggiosa e continua di chi, in Italia, nei Paesi Bassi e altrove, dedica la propria vita a contrastare questo fenomeno”.

“Dimostrazione di ignoranza e mancanza di rispetto”

“Italia e Paesi Bassi – si legge ancora nella dura lettera dell’ambasciatore – sono partner nella lotta contro la criminalità organizzata. I nostri Paesi condividono un impegno comune che merita rispetto e comprensione. Usare il termine ‘mafioso’ in connessione con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è solo un insulto a un Senatore della Repubblica italiana: è una dimostrazione di ignoranza dei fatti e, soprattutto, una mancanza di rispetto per tutte le persone che in Italia, nei Paesi Bassi e in tanti altri Paesi, combattono ogni giorno contro la criminalità organizzata”.

La richiesta dell’ambasciatore italiano a ESPN

Novello conclude, poi, tendendo una mano all’editore: “Mi farà molto piacere incontrarla appena possibile e approfondire quanto Le scrivo”. Come richiesto dall’ambasciatore, la lettera è stata pubblicata sul sito olandese di ESPN. La Lazio, intanto, nella serata di ieri, nonostante l’assenza dei propri tifosi, grazie alle reti di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro, ha sconfitto per 3-1 l’Ajax, strappando di fatto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.