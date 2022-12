Lazio: interessamento per Sanabria del Torino

29-12-2022 16:02

Tornano le voci di mercato a proposito dell’attacco della Lazio con il portale del Corriere dello Sport che parla di una voce relativa all’interessamento dei biancocelesti per la punta del Torino Antonio Sanabria. L’infortunio di Pellegri però potrebbe far cambiare i piani di mercato granata con il paraguaiano che potrebbe essere confermato per evitare il rischio di avere la rosa troppo corta della squadra di Juric in vista della seconda parte della stagione.