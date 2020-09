Lazio-Inzaghi, ancora nessun incontro per il rinnovo

La Lazio non ha ancora fissato nessun incontro per il rinnovo di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c’è distanza tra le parti, con il club biancoceleste che offre 3 milioni di euro di stipendio, e il tecnico che vorrebbe uno sforzo maggiore dopo aver portato la squadra in Champions League.

Le due parti potrebbero incontrarsi nella sosta del campionato ad ottobre, a mercato chiuso, per fare il punto della situazione. Sabato Inzaghi aveva chiesto a gran voce rinforzi dal mercato: “Questa squadra va aiutata”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-09-2020 11:59