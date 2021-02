Lazio, Inzaghi: "Vittoria meritata. Bayern? L'unica che non volevamo"

Al termine del match vinto 1-0 contro la Sampdoria, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita difficilissima, contro una squadra in un ottimo momento. Abbiamo fatto un bel primo tempo, nel quale sarebbe servito un gol in più. Nel secondo abbiamo sofferto, ma tutti hanno fatto una partita attenta, a partire da Correa e Immobile. Sappiamo che c’è da soffrire in questo periodo e lo abbiamo fatto bene. Credo che nel complesso la vittoria sia ampiamente meritata”.

Martedì all’Olimpico la Lazio affronterà il Bayern Monaco in Champions League: “Era l’unica pallina nell’urna che non volevamo, lo sappiamo tutti. Hanno qualche problematica, è vero, ma sono campioni d’Europa e del mondo. Sarà una bella scalata, ma ce la giocheremo come abbiamo fatto con le prime sei partite di Champions. Me la sarei davvero voluta godere con i miei tifosi e con lo stadio pieno, il rapporto che si era creato prima della pandemia era qualcosa di unico”.

Le seconde linee ultimamente non stanno cambiando la partita: “Le ‘riserve’ in realtà sono i ragazzi che ci hanno permesso di passare il turno in Champions e di essere dove siamo in campionato. Sappiamo che con così tante partite ravvicinate è dura, da dopo il lockdown non siamo mai stati al completo, prima di quello eravamo in lotta per lo scudetto e facevamo filotti di vittorie. Io non ho nessun appunto da fare ai ragazzi, i nuovi hanno solo bisogno di un po’ di tempo in più. Noi vogliamo rimanere lì, anche contro le corazzate che dobbiamo affrontare”.

Milinkovic-Savic, invece, ormai è una certezza da anni: “Lui sa che abbiamo tantissimo bisogno di lui in fase di non possesso, perché giochiamo con due attaccanti e due esterni molto alti. Sta unendo un grandissimo lavoro qualitativo e quantitativo. È sempre attento ed è un fattore sui calci piazzati, sono molto contento di lui”.

OMNISPORT | 20-02-2021 17:49