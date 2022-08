Lazio, le condizioni di Pedro e Zaccagni

15-08-2022 13:18

Il Dottor Rodia ha fatto il punto in casa Lazio su due giocatori non al top: “Pedro? Diciamo che lui nei primi minuti con il Valladolid ha subito un trauma distorsivo importante, sono escluse fratture e lesioni ai legamenti. Ha un trauma importante, ma procede tutto nel migliore dei modi e speriamo in un rientro a breve”, ha rivelato ai microfoni di Lazio Style Channel.

Rosia ha infine parlato anche di Zaccagni, uscito malconcio dopo il match contro il Bologna: “Ha ricevuto una botta al costato, non solo lui ma anche altri hanno avuto traumi contusivi ma niente di importante“, ha concluso.