Lazio, Lotito: "Acerbi ha chiarito, Sarri non si discute"

26-04-2022 19:01

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare dello sciopero dei tifosi in occasione del match perso contro il Milan: “Bisogna chiedere alla curva se la partita è andata bene, se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri… Se la cantano e se la suonano da soli, prendono a pretesto qualunque cosa come i 40 euro per la partita. Andate a vedere quanto li mettono le altre squadre – ha aggiunto -. La mia non era una battuta ma una constatazione di fatto”.

Sul caso scoppiato per il sorriso di Acerbi dopo il gol di Tonali, Lotito ha puntualizzato: “Si è chiarito che se uno è sotto pressione ha reazioni particolari. Maurizio Sarri? È ancora prematuro, fermo restando che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. E’ un uomo di grandi qualita’ e lavora 24 ore su 24 per il campo. Non si discute”.

OMNISPORT