Il presidente biancoceleste ha voluto mandare un messaggio ai ragazzi di Inzaghi.

19-03-2023 13:56

Mancano poche ore al derby e il presidente della Lazio Lotito ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra, in vista del match come sempre più atteso nella Capitale.

“Dobbiamo entrare in campo sicuri di chi siamo e col veleno”. Queste le parole che il presidente Claudio Lotito, riporta Il Messaggero, avrebbe rivolto ai ragazzi di Sarri ieri in vista del derby di questa sera, importante anche in chiave Champions League.