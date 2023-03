Lazio, Lotito: "Derby? Abbiamo annullato la Roma"

Il presidente biancoceleste: "Abbiamo giocato in modo razionale e con spirito di gruppo ed i risultati si sono visti".

21-03-2023 19:42

Ai microfoni del sito ufficiale del club, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato così il derby vinto contro la Roma: “Abbiamo vinto meritatamente. Una squadra, la nostra che ha messo cuore, passione e sentimenti autentici, testa e determinazione. In campo li abbiamo annullati e nessuno può recriminare nulla se non il fatto che abbiamo meritatamente vinto. Ieri sono andato a Formello e sono rimasto con loro dalle due e mezza alle undici e mezza di sera parlando con ognuno di loro e facendo capire l’importanza di questa partita non solo per il riflesso psicologico, ma per dimostrare che la Lazio è la prima squadra della Capitale. Mi pare che ogni singolo giocatore ha dato il cuore, la determinazione e soprattutto la voglia di portare a casa a tutti i costi il risultato. Abbiamo giocato in modo razionale e con spirito di gruppo ed i risultati si sono visti. È chiaro che il campionato è lungo ma questo ci consente di affrontare gli incontri con Juventus, Inter e Milan con una condizione mentale positiva”.

Lotito ha voluto infine mandare un messaggio al popolo biancoceleste: “Ringrazio tutti i nostri tifosi che sono stati presenti e che hanno sostenuto la squadra con vera passione ed in modo composto. Mi fa piacere perché hanno capito che la Lazio è una società che vuole vincere con merito e lo dimostreremo sul campo. Un ringraziamento a tutta la tifoseria che oggi è stata presente e che ha sostenuto la squadra con grande entusiasmo”.