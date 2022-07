30-07-2022 21:05

Pochi giorni fa, il presidente della Lazio ha dichiarato: “Dybala alla Roma? La Lazio non colleziona figurine”.

Dopo queste affermazioni, il patron biancoceleste ha fatto chiarezza: “Non ho mai attaccato i Friedkin, ho solo risposto a una domanda su Dybala. Belotti? Come Mertens, una cavolata. Ribadisco – rivela a Il Messaggero – abbiamo preso Cancellieri e non abbiamo bisogno di un altro attaccante in rosa”.