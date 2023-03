Lazio, Lotito: "La Curva Nord non va chiusa per cori antisemiti"

Il presidente biancoceleste: "Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi".

28-03-2023 20:24

Ai microfoni di Sky, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato così dei cori antisemiti allo stadio: “Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare. Questa gente non deve diventare un punto di riferimento. Per questo chiudere la Curva in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole”.

Dopo il derby, la Lazio è intervenuta duramente con un comunicato cacciando per sempre dallo stadio il tifoso tedesco con la maglia “Hitlerson 88”: “Non fanno parte della nostra cultura e non rappresentano la nostra tifoseria”.