Il tecnico biancoceleste vuole Berardi e il presidente gli ha dato garanzie.

15-06-2023 16:16

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto smentire le voci su una presunta lite con Sarri per i rallentamenti di mercato: “Ci sentiamo ogni giorno, ridiamo e scherziamo. Nessuna lite con Maurizio. Non c’è alcuna tensione e lite messa ad arte in giro”.

Sarri vuole Berardi a tutti i costi e Lotito ha dato garanzie appena si sbloccherà il mercato, fermo per l’indice di liquidità.