Lazio, Lotito vuole Radu in società

Dopo l'ultima stagione da calciatore, il difensore potrebbe rimanere con il ruolo di club manager. In lizza c'è anche Peruzzi

19-06-2023 15:01

Radu ha chiuso quest’anno con il calcio giocato, ma potrebbe continuare la sua avventura con la Lazio. Ne parla il Corriere dello Sport. Dopo tanti anni in campo, il futuro del difensore è dietro la scrivania e Claudio Lotito sta pensando a lui come club manager, ma attenzione perché per lo stesso ruolo c’è un altro ex laziale, Angelo Peruzzi. Sarà quindi corsa a due secondo il quotidiano sportivo romano. L’anno prossimo la Lazio tornerà a giocare la Champions League grazie al secondo posto dietro al Napoli ottenuto nella stagione appena conclusa.