Lazio, Luis Alberto: "In Europa mi piacerebbe fare di più"

23-02-2022 22:30

Il trequartista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida col Porto valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Luis Alberto, assist per il gol della Lazio nella gara d’andata, ha servito cinque passaggi vincenti in sei presenze nelle fasi ad eliminazione diretta di Europa League con i biancocelesti.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sono migliorato tanto, qualcosa è cambiato e devo dare tanto dal punto di vista della qualità. Sto bene fisicamente e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, gli ottavi di finale. Dobbiamo giocare senza fare gli errori che abbiamo commesso all’andata, altrimenti squadre forti come questa ti puniscono. Potevamo raddoppiare ma poi è arrivato il loro pareggio e ci hanno messo in difficoltà a inizio secondo tempo. Il risultato per me non è stato giusto, sarebbe stato più giusto un pari. Non sono arrabbiato per i gol che non segno in Europa, mi piacerebbe comunque fare di più, devo provare molto di più a calciare da fuori area. Le reti arriveranno, spero domani, ma l’importante è che vinca la squadra”.

