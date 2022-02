Lazio, Luis Alberto: "In futuro vorrei tornare in Spagna"

16-02-2022 18:06

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto sta finalmente trovando spazio in campo dopo un inizio di stagione molto difficile a causa di qualche incomprensioen di troppo con mister Sarri. Proprio il centrocampista biancoceleste ha rilasciato un’intervista su un canale Twitch in cui si è raccontato e ha svelato i suoi desideri sul futuro:

“Da sei stagioni sto in Italia ed è la mia casa. Sono sei anni che gioco alla Lazio, la mia famiglia. Sono contento. È una città in cui si vive molto il calcio, c’è una grande rivalità con la Roma. La città e i tifosi mi ricordano molto la rivalità tra Siviglia e Betis. Qui forse si sente di più la tensione, specialmente nel momento del derby”.

Con Sarri appunto il rapporto è stato faticoso all’inizio, con Luis Alberto inbrigliato in alcuni dettami tattici da mezz’ala che poco si sposano con le sue caratteristiche:

“Allenatore? Io sto bene. Ho avuto un momento difficile, ma poi ho trovato un equilibrio e adesso sto lavorando per la squadra, con i compagni stiamo apprendendo le indicazioni del tecnico. Con buoni risultati è tutto più facile”.

Un punto poi su Porto-Lazio, prossimo appuntamento dei biancocelesti:

“Non sarà semplice. Hanno perso tre giocatori a gennaio, ma hanno comunque tanta qualità, calciatori che faranno bene anche in futuro. Sarà una gara dura”.

Infine una chiosa sul futuro:

“Mi piacerebbe tornare in Spagna, ho tanta voglia e in caso lo farei per stare meglio sia fisicamente che psicologicamente. Sarebbe un’idea. Ho ancora tre anni di contratto, c’è tempo per tornare”.

