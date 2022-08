Lazio: Luis Alberto resta separato in casa

08-08-2022 11:33

Ad inizio mercato, il centrocampista spagnolo della Lazio, aveva chisto a Ighli Tare di essere ceduto. La trattativa con il Siviglia sembrava portare alla fumata bianca, invece, alla fine, il club spagnolo ha deciso di puntare si Isco, abbandonando la pista che portava al laziale.

Cosa succede adesso in casa biancoazzurra? Purtroppo il rischio di ritrovarsi il “Mago” separato in casa è davvero altissimo. Negli ultimi giorni il centrocampista spagnolo infatti, aveva irrigidito la sua posizione, non presentandosi a Formello, previo invio di un certificato medico accettato – si legge – solo in parte dalla società.

Sempre secondo quanto riposta il Messaggero, il tecnico Maurizio Sarri, difficilmente soprassiederà a questo ennesimo mal di pancia del centrocampista. Offerte al momente pare non ce ne siano e iniziare una stagione tenendo controvoglia un giocatore dal carattere del classe ’92 potrebbe essere una bomba ad orologeria pronta ad esplodere in qualsiasi momento.

