Lazio – Luis Alberto sempre più lontani, ecco su chi punta Sarri

17-11-2022 15:18

A chi sarà affidato il post Luis Alberto? Sì, perché pare sempre più probabile la cessione del centrocampista spagnolo già nella finestra di gennaio, nonostante abbia un contratto fino al 2025.

Questo perché la scintilla con Sarri non è mai scattata e nonostante anche da subentrato (tre gol in campionato) il “Mago” stia facendo il suo, l’ipotesi di tornare al Siviglia (ma non solo, si muovono anche Bayer Monaco, Valencia e Villareal) resta una pista piuttosto quotata. E allora chi potrebbe prendere il suo posto?

Il tecnico ex Juve non ha mai nascosto di avere un debole per Ilic del Verona e la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15/18 milioni potrebbe aggradare il club di Lotito che comunque necessita di liquidità per potersi muovere. Ilic non è l’unica alternativa: piace anche Oliver Torres del Siviglia che finirebbe, appunto, per essere scambiato proprio con Luis Alberto.