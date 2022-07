07-07-2022 11:23

Mario GIla, il nuovo acquisto per la difesa biancoceleste in arrivo dal Real Madrid per una cifra attorno ai 6 milioni di euro, risulta positivo al Coronavirus.

A riportarlo è l’edizione romana del Messaggero, secondo la quale lo spagnolo dovrebbe essersi aggregato al ritiro di Auronzo di Cadore nella tarda serata di ieri. A causa dell’isolamento cui è sottoposto, le visite mediche di idoneità sono state sospese e riprenderanno conseguentemente alla sua negativizzazione.