Lazio, Martusciello salva solo il risultato. Pedro bacchetta: "Dobbiamo migliorare tutti"

Maurizio Sarri è influenzato e il suo vice va ai microfoni salvando il risultato ancor di più dopo la gara di 2 giorni fa di Champions. Più critico l'autore del gol che parla di momento delicato.

02-12-2023 20:36

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Tre punti e poco più. Questo si porta via la Lazio dalla partita contro il Cagliari e forse per il momento basta e avanza. A decidere l’incontro un gol di Pedro dopo 8 minuti con Lazzari che approfitta dell’ingenuità di Hatzidiakos per confezionargli un cioccolatino che vale il gol vittoria. Poi i rossoblù completano l’opera di auto-sabotaggio con Makoumbou che si fa buttare fuori dopo appena 27 minuti. I biancocelesti non affondano il colpo ma amministrano e rischiano addirittura la beffa nel finale.

Martusciello prende il buono: “Contava il risultato”

Maurizio Sarri è influenzato, ai microfoni lo sostituisce il vice Giovanni Martusciello: “Abbiamo vinto una partita complicata, difficile nonostante il vantaggio di risultato e numerico. Accade nell’arco di un campionato, anche perché avevamo giocato 2 giorni fa sprecando tante energie col Celtic. Siamo contenti per il risultato e per i tre punti, meno per la prestazione“. Sull’infortunio di Luis Alberto nessuna novità: “E’ da valutare, non abbiamo sentito ancora lo staff medico“.

La crescita di Isaksen e il paragone improponibile con lo scorso anno

Continuando sui singoli è apprezzabile la crescita di Isaksen: “Il ragazzo si sta integrando, rispetto a due mesi fa va decisamente meglio – spiega Martusciello. Le sue qualità si sposano bene con le nostre idee di gioco. Sbaglia come sbagliano anche i compagni ma ci darà tante soddisfazioni. Ottimo profilo: facciamo affidamento su di lui“. Sulla differenza con lo scorso anno: “Non facciamo confusione. Questo campionato è differente e i ragazzi stanno cercando di colmare delle difficoltà che ci sono“.

Tra Champions e campionato: la Lazio vuole vincere

Obiettivo della Lazio: “Vogliamo vincere tutte le partite, non dimentichiamo che ci siamo qualificati in Champions. Poi è chiaro che non sempre si può vincere. A fine anno si tireranno le somme. Oggi dobbiamo ringraziare anche Provedel per aver portato il risultato a casa. Ma vedete che le cose buone ci stanno, basta solo guardarle“.

L’amarezza di Pedro: “Dobbiamo migliorare tutti”

Ha deciso il match, Pedro, ma non riesce ad esserne contento a pieno: “La cosa più bella è stata rivedere Claudio Ranieri che è un grande del calcio. Lo conoscevo dalla Premier League, dai tempi del Chelsea. Non è stata una grande partita, c’è qualcosa che dobbiamo migliorare sulla mentalità. Abbiamo ottenuto tre punti ed è l’unica cosa buona. La gestione del vantaggio? Manca qualcosa in tutto, sono molti aspetti. Dobbiamo fare tutti un passo in avanti“