Lazio, Martusciello: "Premio per il lavoro che stiamo facendo"

02-10-2022 16:01

Per la Lazio è arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato con un netto 4-0 sullo Spezia di Luca Gotti. Con Maurizio Sarri squalificato, in panchina c’è stato il suo vice Giovanni Martusciello, che ha commentato così a Sky la vittoria: “La sfida nascondeva molte insidie, abbiamo concesso qualche occasione, soprattutto sul 2-0, ma alla fine c’è stata la risposta della squadra”.

“C’è soddisfazione perché questa gara premia il lavoro che stiamo facendo da luglio. Siamo però ancora in una fase embrionale, pur essendo felici di questi piccoli passi in avanti – ha aggiunto Martusciello -. Sarri ha detto che si diverte nel vedere questa squadra mentre si allena. Sono quei miglioramenti che poi si portano in partita. Non solo la difesa, tutta la squadra partecipa nel non prendere gol“.