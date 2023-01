Lazio, Marusic: “200 volte biancoceleste, che orgoglio”

24-01-2023 15:57

“Duecento presenze con questo club, che orgoglio”. Ha aperto così la sua chiacchierata con Leggo il difensore della Lazio Adam Marusic che dopo il successo agli ottavi di Coppa Italia ha festeggiato anche personalmente un importante obiettivo raggiunto. “Mi alleno sempre al massimo per poter giocare ancora tante partite con questa maglia addosso e per poter raggiungere altri importanti traguardi con questa società”.

Sul big match con il Milan dice: “La squadra di Pioli è molto forte anche se si trova in un periodo difficile, non ha raccolto molti punti ultimamente e ha perso sia in Coppa Italia sia in Supercoppa, ma conosciamo il loro valore; lo scorso anno con un girone di ritorno perfetto hanno vinto il campionato, questa sera dovremo essere noi perfetti per tutti i novanta minuti e oltre, ed in ogni zona del campo, rimanendo concentrati dall’inizio alla fine”.