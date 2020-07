Lazio-Milan, Parolo attacca Paquetà

Tre punti d’oro per il Milan che rischia di fare da arbitro nella corsa Scudetto: lo 0-3 inflitto alla Lazio consente ai ragazzi di Pioli di continuare a sperare nella qualificazione diretta all’Europa League senza passare dai preliminari, eventualità che obbligherebbe ad anticipare l’inizio della stagione europea.

Gara tutto sommato corretta con pochi interventi duri, caratterizzata però da un accenno di rissa nel finale: colpa di una ‘bicicletta’ tentata da Paquetá su Lazzari che ha mandato su tutte le furie i giocatori biancocelesti.

Episodio raccontato da Parolo in un’intervista rilasciata a ‘Lazio Style Radio’: “Paquetá ha sbagliato, ci vuole rispetto per l’avversario e lui non lo ha dimostrato”.

Ad accendere gli spiriti anche un presunto insulto proferito da Luis Alberto nei confronti di Theo Hernandez, visibilmente contrariato e tenuto a fatica da compagni e avversari.

OMNISPORT | 05-07-2020 11:32