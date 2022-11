11-11-2022 00:01

La Lazio continua il momento positivo battendo il Monza per 1-0, grazie alla rete del diciassettenne Luka Romero al 69′, al suo primo gol in Serie A.

Lazio-Monza 1-0, Romero fa felice Sarri

L’autore della rete dell’1-0, Luka Romero, è stato intervistato al termine della gara dalla televisione ufficiale dei biancocelesti rilasciando queste dichiarazioni: “Un’emozione molto grande. Sono contento perché è stata una gara difficile ma è arrivato il gol. Felice per questo e per la vittoria. Questa per me è un’emozione grandissima. La squadra mi aiuta tanto e li ringrazio. Il gol è anche per loro. Tifosi? È stata una grande emozione. I laziali mi aiutano tanto. Quando entro mi supportano e li ringrazio. Regalo per i 18 anni? Il gol con la Lazio è il più bel regalo. Spero di farne molti altri. Aiuto dei compagni? Pedro, Luis e Sergej mi danno consigli così come tutta la squadra. È importante per me. Un gol per la famiglia? Mi seguono sempre. La rete è anche per loro. Per mia mamma e mio fratello che sono a Maiorca. Sono tre punti fondamentali. Dobbiamo continuare perché tra poco c’è la Juventus”.

Lazio-Monza 1-0, Sarri: “Partita difficile”

Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN: “A livello mentale questa era la partita più difficile, venivamo da derby e il rischio down energetico era elevatissimo. La prima mezzora abbiamo sofferto, poi piano piano ne siamo venuti fuori e l’abbiamo vinto. La classifica ora conta zero, non la guardiamo. Ci dà speranza il fatto che abbiamo vinto una partita che lo scorso anno non avremmo vinto”.

Lazio-Monza 1-0, Sarri: “Juventus? Importante, ma non decisiva”

La prossima giornata, l’ultima prima della sosta per i Mondiali, la squadra allenata da Sarri affronterà la Juventus. Il tecnico toscano pensa che “sia una partita importante, pensare che possa essere già decisiva è un’esagerazione. La classifica ora è corta, con 23 partite è ancora tutto da delineare a meno che il Napoli non continui così e a quel punto resterebbe aperta solo la lotta Champions”.