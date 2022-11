08-11-2022 21:01

Dopo la vittoria nel derby, il presidente della Lazio Lotito si è tolto un sassolino dalla scarpa. Il presidente biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero.

Queste le parole di Claudio Lotito: “Io so sempre stato dalla parte di Maurizio Sarri. Ora c’è silenzio in giro, non sento più baccano. Godiamoci il terzo posto”.