Lazio-Napoli, moviola: perché è stato annullato l’eurogol di Zaccagni

La prova dell’arbitro Massa all’Olimpico nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ha ammonito quattro giocatori

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Lazio-Napoli- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. In questo torneo sono 10 i gettoni di presenza ma come se l’è cavata all’Olimpico il fischietto di Imperia?

I precedenti di Massa con Lazio e Napoli

E’ stato il trentunesimo incrocio tra Massa e la Lazio (in precedenza dodici vittorie, otto pareggi e dieci per i biancocelesti) e la ventiseiesima volta tra Massa e il Napoli che col fischietto ligure aveva rimediato diciassette vittorie, tre pari e cinque sconfitte.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e L.Rossi con Pairetto IV uomo, Abisso al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Anguissa, Juan Jesus, Zaccagni e Rovella, che era diffidato e salterà la prossima partita.

Lazio-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 25′ il primo giallo: è per Anguissa per un fallo su Castellanos. Al 67′ la Lazio pareggia con una spettacolare rovesciata di Zaccagni, si alza la bandierina dell’assistente che segnala la posizione di fuorigioco sull’assist di testa di Pedro. C’è un check del Var che conferma l’offside. Al 78’ ammonito Juan Jesus per fallo su Isaksen. Al 79’ Zaccagni travolge Anguissa e viene ammonito. Al 91′ ammonito anche Rovella, entrato in ritardo su Anguissa. Dopo il recupero Lazio-Napoli finisce 2-2.